Festival de Cannes : "Le Comte de Cristo" et le nouveau film de Michel Hazanavicus rejoignent la sélection

La nouvelle adaptation du classique d'Alexandre Dumas avec Pierre Niney rejoint la sélection officielle du 77ème Festival de Cannes. Un joli coup de projecteur pour ce blockbuster made in France, en salles le 28 juin prochain. Michel Hazanavicius présentera lui en compétition "La plus précieuse des marchandises", un film d’animation sur la Shoah avec la voix du regretté Jean-Louis Trintignant.

C’est la promesse d’un tapis rouge tricolore de toute beauté. Le Comte de Cristo, la nouvelle adaptation du classique d’Alexandre Dumas, sera dévoilée lors du 77ᵉ Festival de Cannes le mois prochain, annoncent ce lundi les organisateurs. Le film réalisé par Alexandre De La Patellière et Matthieu Delaporte sera présenté dans la section Cannes Première, en amont de sa sortie dans toute la France, le 28 juin.

Star de ce blockbuster made in France doté d’un budget de 43 millions d’euros, Pierre Niney incarne Edmond Dantes, un jeune marin qui revient se venger des "amis" qui l’ont fait envoyer en prison alors qu’il s’apprêtait à épouser la belle Mercédès, jouée par Anaïs Demoustier. Autour d’eux, on retrouvera Bastien Bouillon, le héros de La Nuit du 12, Laurent Laffite ou encore Anamaria Vartolomei, la révélation de L'Événement.

Le dernier film de Jean-Louis Trintignant

Le Comte de Cristo n’est pas le seul ajout à la sélection révélée le 11 avril par le délégué général Thierry Frémaux. Deux ans après avoir fait l’ouverture avec Coupez !, Michel Hazanavicius rejoint lui la compétition avec La plus précieuse des marchandises, un film d’animation qui raconte l’histoire du bébé d’une famille juive déportée à Auschwitz, recueilli par une famille polonaise. La voix du narrateur a été enregistrée par Jean-Louis Trintignant peu avant son décès, en juin 2022.

Deux autres films rejoignent la course à la Palme d’or. Trois kilomètres jusqu’à la fin du monde du roumain Emanuel Parvu et The Seed of The Sacred Fig de l’Iranien Mohamed Rasoulov, libéré en février 2023 après avoir passé plusieurs mois derrière les barreaux par le régime Téhéran en raison de ses critiques des violences policières lors des manifestations.

Parmi les autres compléments à la sélection annoncés ce lundi figure également la projection en Séance Spéciale de Spectateurs d'Arnaud Deplechin et de Lula, un docu du réalisateur américain Oliver Stone sur le président brésilien. La 77ᵉ édition du Festival de Cannes, dont le jury sera présidé par la réalisatrice de Barbie Greta Gerwig débutera le 14 mai avec la projection du nouveau film de Quentin Dupieux, Le Deuxième acte.