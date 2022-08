Mort à 32 ans de Charlbi Dean, la star de "Sans Filtre", la Palme d’or 2022

Dans Sans Filtre (Triangle of Sadness en VO), réalisé par le Suédois Ruben Östlund, Charlbi Dean et l’acteur britannique Harris Dickinson incarnent Yaya et Carla, un jeune couple d’influenceurs invités à bord d’une croisière pour super riches. Bien vite, tout déraille. Et le voyage se transforme en cauchemar conçu comme une satire corrosive de la lutte des classes.