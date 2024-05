Palme d’or 2024 : l'un de ces 22 films va succéder à "Anatomie d’une chute"

La 77ème édition du Festival de Cannes se déroule du 14 au 25 mai prochain. Après le sacre de Justine Triet avec "Anatomie d'une chute", qui va décrocher la Palme d'or ? TF1info vous fait découvrir l'ensemble des films en compétition cette année sur la Croisette.

C’est une récompense qui change tout dans une carrière, voire dans une vie. Après la Française Justine Triet, lauréate l’an dernier avec Anatomie d’une chute, 22 cinéastes venus du monde entier sont en lice pour la Palme d’or du 77ème Festival de Cannes, qui se déroule du 14 au 25 mai. Deux d’entre eux l’ont déjà emporté par le passé, et pas des moindres. Voici la liste des films qui seront soumis à l’appréciation du jury présidé par Greta Gerwig, la réalisatrice de Barbie…

"Megalopolis"

Sans doute le film le plus attendu – et redouté ? – de la compétition. Palme d’or avec Conversation Secrète (1974) et Apocalypse Now (1979), Francis Ford Coppola vise la passe de trois pour son retour derrière la caméra après 13 ans d’absence. Au menu, une fresque de science-fiction qui raconte l’affrontement entre Caesar (Adam Driver), un architecte progressiste, et Franck Cicero (Giancarlo Esposito), le maire conservateur de la ville qu’il doit reconstruire après une catastrophe. L'immense metteur en scène du Parrain a vendu une partie de son vignoble pour financer ce projet fou à 150 millions de dollars dont aucun studio n’a voulu. Shia LaBeouf, Dustin Hoffman ou encore Nathalie Emmanuel de Game of Thrones figurent également au générique.

"L’Apprenti"

Cinéaste danois d’origine iranienne, Ali Abbasi a remporté le prix Un certain regard en 2018 pour Border, une histoire d’amour aussi étrange que cruelle. En 2022, il est revenu à Cannes avec Les Nuits de Mashhad, l’histoire vraie d’un serial killer de prostituées qui a valu le prix d’interprétation à Zar Amir Ebrahimi. Après avoir signé deux épisodes de la série The Last Us, c’est aux États-Unis qu’il a réalisé L’Apprenti, un portrait des jeunes années new-yorkaises de Donald Trump qui s’annonce explosif. Sebastian Stan, le Soldat de l'hiver de chez Marvel, incarne le futur président tandis que Jeremy Strong de la série Succession joue l’avocat mafieux Roy Cohn. Ivana Trump, elle, est jouée par Maria Bakalova, la jeune comédienne bulgare qui avait piégé Rudy Giuliani dans Borat 2.

Jeremy Strong et Sebastian Stan dans "L'Apprenti". - Festival de Cannes

"Motel Destino"

Après s’être essayé à la fresque historique en costumes avec Le Jeu de la Reine aux côtés de Jude Law et Alicia Vikander l’an dernier, le réalisateur brésilien Karim Aïnouz est de retour dans son pays avec un thriller érotique qu’on annonce comme le film le plus "hot" de la compétition. Direction Ceará, sur la côte nord-est du Brésil, où le jeune Heraldo débarque dans un motel qui abrite jeux de pouvoir, de séduction et de violence.

"Emilia Perez"

Grand Prix en 2009 avec Un Prophète, Palme d’or en 2015 avec Dheepan, Jacques Audiard est rentré bredouille de la Croisette avec Les Olympiades, il y a trois ans. À charge de revanche ? Emilia Perez s’annonce comme l’un des films les plus ambitieux de sa carrière. Tournée en studio en région parisienne, cette comédie musicale qui se déroule au Mexique raconte l’histoire de Rita (Zoe Saldaña), une avocate qui se met au service de Juan Del Monte (Karla Sofia Gascon), le patron d’un cartel, bien décidé à disparaître... en devenant la femme qu’il a toujours rêvée. Édgar Ramírez et la popstar Selena Gomez complètent le casting.

"Bird"

Après une parenthèse américaine où elle a signé plusieurs épisodes de la série à succès Big Little Lies, la réalisatrice britannique Andrea Arnold revient au pays avec ce drame qui met en scène Barry Keoghan, la star de Saltburn, dans le rôle d’un gangster tatoué qui élève ses deux gamins dans un squat au nord du Kent. Franz Rogowski joue lui un mystérieux personnage qui donne son titre au film. Est-ce qu'il y aura du "Murder on the dancefloor" ? À voir...

"Anora"

Entre New York et Las Vegas, le réalisateur américain Sean Baker (Tangerine, Red Rocket) met en scène Anora, une jeune travailleuse du sexe de Brooklyn (Mikey Madison, aperçue dans Once Upon A Time... in Hollywood de Tarantino). Lorsqu'elle tombe amoureuse du fils d'un oligarque russe qui décide de l’épouser (Youri Borissov, le passager relou de Compartiment n°6 de Juho Kuosmanen), sa vie change radicalement. Jusqu’au jour où la famille du marié débarque pour tout annuler…

"Les Linceuls"

Après avoir fait son retour à Cannes l’an dernier avec Les Crimes du Futur, le maître de l'étrange David Cronenberg enchaîne avec Les Linceuls, sans doute l’un de ses films les plus personnels puisqu’il rend hommage à son épouse Carolyn, décédée en 2017. Vincent Cassel incarne Karsh, un homme d’affaires qui après la disparition de sa femme, jouée par Diane Kruger, a inventé un système révolutionnaire permettant aux vivants de se connecter avec leurs morts. Mais lorsque la tombe de Madame est mystérieusement dérobée, rien ne va plus...

Cannes 2024 : "Les Linceuls", un extrait du film Source : TF1 Info

"The Substance"

Jeune réalisatrice française révélée en 2017 avec le sanglant Revenge, Coralie Fargeat a les honneurs de la compétition avec son deuxième long-métrage, le premier en langue anglaise, un "body horror movie" interprété par la revenante Demi Moore et l'incontournable Margaret Qualley. On connaît peu de choses de l’intrigue, sinon qu’il est question d’un monde où il est possible de générer une meilleure version de soi-même, plus jeune et plus parfaite…

"Grand Tour"

Cinéaste expérimental œuvrant à la frontière entre le documentaire et la fiction, le Portugais Miguel Gomes est pour la première fois en compétition avec ce long-métrage qui se déroule en 1917, en Birmanie. Edward, un fonctionnaire de l’Empire britannique, tente d’échapper à son mariage avec la jeune Molly, qui décide de le traquer à travers toute l’Asie.

"La plus précieuse des marchandises"

Michel Hazanavicius change encore de registre en s’essayant à l’animation pour adapter le roman éponyme de Jean-Claude Grumberg, paru en 2019. Dans le train qui mène sa famille vers Auschwitz, un père lance l’un de ses jumeaux nouveaux nés par la fenêtre. Il sera recueilli par une bucheronne polonaise qui va l’élever comme s’il était son propre fils. Le réalisateur de The Artist a confié la narration à Jean-Louis Trintignant, qui a enregistré ses voix peu avant sa mort, en 2022.

"Marcello Mio"

Le réalisateur français Christophe Honoré a imaginé cette comédie dans laquelle Chiara Mastroianni, en proie à une grave crise d’identité, décide qu’elle doit vivre à la manière de son père Marcello, empruntant jusqu’à son style vestimentaire, sous le regard médusé de sa mère, Catherine Deneuve. Une mise en abyme à laquelle participent également Benjamin Biolay, son ancien compagnon, mais aussi Fabrice Luchini, Nicole Garcia ou encore Melvil Poupaud. Le film sortira dès le 21 mai dans toute la France.

"Caught By The Tides"

Six ans après Les Eternels, le Chinois Jia Zhangke revient sur la Croisette avec une histoire d’amour qui s’étale sur plus de dix ans, dans une petite ville au Nord du pays. Lorsque Guao Bin s'en va tenter sa chance dans une province voisine, Qiao Qiao part à sa recherche. Manière pour le cinéaste de raconter l’évolution de la Chine depuis le début des années 2000.

"All We Imagine As Light"

Réalisé par la jeune Payal Kapadia, il s’agit du premier film indien en compétition à Cannes depuis 30 ans. Ou l’histoire de deux jeunes infirmières de Bombay, en proie à des difficultés personnelles, qui décident de se lancer dans un road trip vers une petite ville balnéaire avec la promesse d’une expérience mystique.

"Kinds of Kidness"

Après sa collaboration à succès avec Emma Stone sur Pauvres Créatures, le réalisateur grec Yorgos Lanthimos retrouve la comédienne oscarisée avec ce film dont les vedettes incarnent les personnages de trois histoires différentes. Un homme qui tente de prendre le contrôle de son existence ; un flic dont l’épouse change de personnalité après avoir disparu en mer ; un chef spirituel doté d’un pouvoir étonnant. Bizarre, vous avez dit bizarre ? Jesse Plemons, Willem Dafoe et Margaret Qualley - encore elle ! - sont de la partie.

"L’amour ouf"

Six ans après Le Grand Bain, Gilles Lellouche est repassé derrière la caméra pour cette comédie musicale inspirée d'un roman de Neville Thompson qu'il a adapté avec Audrey Diwan, la réalisatrice de L'Événement. Soit l'histoire de deux ados, Clotaire et Jackie, qui tombent amoureux dans les années 1980, dans le nord de la France. Il vient d’une famille ouvrière, elle d’un milieu bourgeois. Après avoir passé douze ans derrière les barreaux, il va tenter de la reconquérir. François Civil et Adèle Exarchopoulos forment le couple chic et choc de l’un des plus gros budgets de l’année, une saga de plus de trois heures également interprétée par Alain Chabat, Jean-Pascal Zadi ou encore Raphaël Quenard.

"Trois kilomètres jusqu’à la fin du monde"

Pour son premier film en compétition, le réalisateur roumain Emanuel Parvu met en scène l’histoire de Adi, un jeune garçon qui passe l’été dans son village natal du delta du Danube. Une nuit, il est brutalement attaqué dans la rue. Le lendemain, ses parents ne le regardent plus comme avant et la tranquillité apparente du village commence à se fissurer.

"Diamant Brut"

Comme la Sénégalaise Ramata Toulaye-Sy avec Banel et Adama l’an dernier, la jeune réalisatrice française Agathe Riedinger a les honneurs de la compétition pour son tout premier film. Soit le portrait de Liane, une gamine de Fréjus obsédée par la beauté et le fait de "devenir quelqu’un". Un rêve qu'elle touche du doigt en passant le casting d’une émission de téléréalité baptisée "Miracle Island". La jeune Malou Khebizi tient le premier rôle aux côtés d’Andrea Bescond et Alexis Manenti.

Cannes 2024 : un extrait de "Diamant Brut" Source : TF1 Info

"The Seed of The Secret Fig"

On ne sait rien du sujet du nouveau film du réalisateur iranien Mohammad Rasoulof, sinon que Téhéran a tenté de dissuader ses producteurs de le présenter dans les festivals à l’étranger. Hasard ou pas : on vient d’apprendre que cet opposant résolu au régime venait d’être condamné à une peine de cinq ans de prison, assortie de coups de fouet et de la saisie de ses biens personnels pour "propagande contre le régime".

"Oh Canada !"

Scénariste de Taxi Driver, la Palme d’or mythique de Martin Scorsese en 1976, Paul Schrader revient à Cannes avec cette adaptation de l’ultime roman de l’écrivain canadien Russell Banks. Après avoir dirigé Richard Gere dans American Gigolo, il a donné à l’acteur plutôt rare ces derniers temps le rôle d’un célèbre réalisateur de documentaires qui confie ses secrets au soir de son existence. Derrière la caméra qui recueille son témoignage, un jeune assistant joué par Jacob Elordi, la star de la série Euphoria et de Saltburn.

"Limonov : The Ballad of Eddie"

Après avoir quitté la Russie suite à la guerre en Ukraine, le flamboyant réalisateur Kirill Serebrennikov a trouvé refuge en Allemagne et en France. L'auteur de Madame Tchaïkovski a trouvé chez nous le financement de cette adaptation du roman d’Emmanuel Carrère consacré à l’écrivain dissident Edouard Limonov. Un rôle qu’il a confié au comédien britannique Ben Whishaw.

"Parthenope"

Après avoir fait un tour par le petit écran avec la série Young Pope, le cinéaste italien Paolo Sorrentino retrouve le grand et la Croisette avec ce conte mystérieux qui raconte l’histoire d’une jeune femme au nom de sirène sur plusieurs décennies, entre Capri et Naples. Un rôle que l’auteur de La Grande Bellezza a confié à Celeste Dalla Porta, une mannequin qui donne notamment la réplique à la star anglaise Gary Oldman.

"La jeune fille à l’aiguille"

Après avoir dénoncé les dérives des réseaux sociaux dans Sweat, le réalisateur suédois Magnus Von Horn débarque en compétition avec l’histoire vraie de Dagmar Johanne Amalie Overbyen, une aide-soignante qui fut jugée au début du siècle dernier pour avoir assassiné 25 bébés nés hors mariage, dont le sien. Un rôle confié à la comédienne et chanteuse Trine Dyrholm, star dans son pays.

Lequel de ces films remportera la Palme d'or du 77ème Festival de Cannes ? Verdict le 25 mai prochain lors de la cérémonie de clôture