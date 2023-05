Festival de Cannes : "The Zone Interest", une plongée stupéfiante dans la vie de famille du commandant d'Auschwitz

En lice pour la Palme d’or, cette œuvre audacieuse s’inspire du roman éponyme du Britannique Martin Amis. Fils d’immigrés juifs, Jonathan Glazer y a puisé la matière pour livrer un regard inédit sur la Seconde guerre mondiale sur grand écran. Une expérience d’autant plus unique qu’elle fonctionne à plusieurs niveaux. Il y a ce qu’on voit à l’image, ce quotidien décrit de manière quasi-documentaire. Et puis il y a tout ce qui se joue hors champ. Les cris, les pleurs, les exécutions sommaires qui ponctuent la bande-son et que notre imaginaire reconstitue comme il peut.

Si une épaisse fumée noire s’élève par-dessus les murs de la maison Hoss, on ne verra jamais rien des prisonniers, sinon quelques silhouettes haletantes, guidées par leurs bourreaux à travers les herbes hautes. Le rouge à lèvre que Hedwig retrouve dans la poche du manteau de fourrure d'une déportée. Les dents en or que collectionne l'un des enfants. Ou les ossements sur lesquels bute Rudolf lors d’une virée en kayak avec sa progéniture. De retour à la maison, les bambins seront récurés jusqu’au sang par leur mère, comme s’ils avaient été contaminés par un poison violent. Une séquence qui glace le sang.