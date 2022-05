"Enfant, je voulais vivre une aventure" : Tom Cruise raconte son addiction au cinéma au Festival de Cannes

Alors que s’apprête à sortir Top Gun : Maverick, Tom Cruise a évoqué la franchise Mission : Impossible, dont il tourne encore les épisodes 7 et 8. "Au début, tous mes amis me disaient que c’était une très mauvaise idée", a-t-il ironisé. Puis lorsqu’on lui demande pourquoi il réalise lui-même ses cascades qu’il reconnaît "super dangereuses", il se marre : "Personne ne demandait à Gene Kelly pourquoi il dansait et pourquoi il chantait, non ?"

Plus sérieux, cet amoureux de Buster Keaton et Charlie Chaplin a expliqué se voir en héritier "du vieil Hollywood qui n’existe plus" : "À l’époque, les acteurs apprenaient tout. Moi, je fais du parachute ascensionnel, je pilote des hélicoptères, je prends des cours de danse et de chant. J’utilise dans mes films toutes les connaissances acquises au fil de ma carrière."