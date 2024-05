Une reine du désert, une femme qui dénonce et un "Diamant Brut"... Ce qu'il ne fallait pas manquer à Cannes

Du 14 au 25 mai, notre envoyé spécial sur la Croisette vous résume les temps forts du 77ᵉ Festival de Cannes. Ce mercredi, on a découvert les deux premiers films en compétition et célébré le retour du papa de Mad Max sur les marches. De son côté, Judith Godrèche a frappé fort avec "Moi Aussi", son court-métrage sur les violences sexuelles.

Huit ans après avoir ressuscité la saga Mad Max à Cannes avec Fury Road, George Miller était de retour sur la Croisette ce mardi pour présenter hors-compétiton Furiosa, un préquel consacré au personnage de guerrière du désert bad ass interprétée par Charlize Theron dans l’épisode précédent. Pour l’incarner, le cinéaste australien a fait appel à Anya Taylor-Joy, l’actrice britannique qui a le vent en poupe depuis le succès de la série Le Jeu de la Reine. Face à elle, Chris Hemsworth a troqué le costume de Thor pour celui de Dementus, un chef de meute mégalo à qui elle réserve une terrible vengeance.

Antagonistes absolus à l’écran, les deux comédiens ont affiché une belle complicité ce mercredi, aussi bien en promo comme vous pouvez le constater dans la vidéo ci-dessous que sur le tapis rouge qu’ils ont foulé entre les averses qui se sont abattues toute la journée sur la Côte d’Azur. Le géant australien était accompagné de son épouse, l’actrice espagnole Elsa Pataky qui interprète deux rôles à l’écran dans ce film d’action rugissant qu’on pourra découvrir dans toute la France dès le 22 mai.

Cannes 2024 : Chris Hemsworth et Anya Taylor-Joy dans "Furiosa", un duo de choc pour l'apocalypse ? Source : TF1 Info

Judith Godrèche rassemble

Après son discours aux César, c'est à Cannes que Judith Godrèche a choisi de poursuivre son combat en présentant Moi Aussi, court-métrage sur les violences sexuelles tourné avec un millier de victimes qui lui ont apporté leurs témoignages. "Ce n’est pas un film sur le cinéma", a-t-elle expliqué à TF1-LCI. "D'ailleurs, la plupart des femmes qui apparaissent ne sont pas actrices. C'est un film qui raconte une histoire de société."

En début de soirée, la réalisatrice a monté les marches en compagnie de son équipe dont sa fille Tess Barthélémy et son fils Noé Boon. Ensemble, ils ont mis les mains sur leur bouche, reproduisant le geste de libération de la parole des victimes dans le film. Judith Godrèche a ensuite rejoint le Cinéma de la Plage pour une projection publique où elle a été très applaudie par les spectateurs et spectatrices de la Croisette.

Cannes 2024 : Judith Godrèche et l'équipe de "Moi Aussi" sur les marches Source : TF1 Info

La révélation "Diamant Brut"

Le premier film de la compétition est un premier film tout court. Réalisé par Agathe Riedinger, Diamant Brut met en scène Liane, une gamine de Fréjus qui vit avec sa mère au chômage et sa petite sœur et cherche à sortir de la misère grâce à son corps qu’elle exhibe à ses followers sur Instagram. Lorsque la directrice de casting d’une émission de téléréalité lui donne rendez-vous, elle s’imagine déjà en Kim K. française. Mais tout ne va pas aller de soi…

Chronique d’une génération addict – abandonnée ? - aux réseaux sociaux, Diamant Brut est habité par la performance de Malou Khebizi, une comédienne débutante qui insuffle une urgence de tous les instants à un personnage qui frise la caricature au premier abord. Et qui finira par nous révéler ses fêlures au fil d’un récit d’émancipation qui a tout pour plaire à la présidente du jury Greta Gerwig.

Cannes 2024 : un extrait de "Diamant Brut" Source : TF1 Info

"La jeune femme à l’aiguille" divise

Changement d’époque et d’atmosphère avec le troisième film du jeune réalisateur suédois Magnus Van Horn, pour la première fois en compétition. Inspiré d’un terrible fait divers, il nous embarque à Copenhague, au soir de la Première Guerre mondiale où Karolina, une jeune ouvrière sans nouvelle de son mari, tombe dans les bras du patron de l'usine où elle travaille. Lorsqu’elle tombe enceinte, le bougre refuse de l’épouser et la met à la porte. Et ce n’est pas le retour du mari en gueule cassée qui va lui remonter le moral. Alors qu’elle tente de mettre un terme à sa grossesse, elle fait la rencontre de Dagmar, une femme qui dirige une agence d’adoption clandestine…

À entendre certains confrères à la sortie de la projection de presse mardi soir, La jeune femme à l’aiguille serait une purge cynique qui se délecte des malheurs de son héroïne. Dans un noir et blanc crépusculaire de toute beauté, nous y avons surtout vu un conte macabre sur le droit des femmes à disposer librement de leur corps. Il est porté par l’interprétation tout en nuances de la comédienne Victoria Carmen Sonne, candidate potentielle à un prix d’interprétation même si la quinzaine ne fait que commencer.

Cannes 2024 : Un extrait de "La jeune femme à l'aiguille" Source : TF1 Info

Coppola rattrapé par #MeToo ?

Stupeur à la lecture de The Guardian. Dans un article consacré à la fabrication du très attendu Megalopolis ce jeudi à Cannes, des membres de l’équipe de Francis Ford Coppola accusent le cinéaste de comportement inapproprié lors du tournage. "Il a attiré des femmes vers lui pour les asseoir sur ses genoux", affirme l’un d’entre eux. "Et durant une scène de bacchanale dans un night club, il est venu sur le plateau et a tenté d’embrasser des figurantes qui étaient topless", prétextant vouloir "les mettre dans l’ambiance."

Producteur de longue date de l’auteur du Parrain, Darren Demetre dément ces accusations. Et affirme que si l’octogénaire a bien embrassé des figurantes sur la joue de manière amicale, personne ne s'est offusqué à l’époque. "C’était sa manière d’inspirer et d’établir une atmosphère de boite de nuit, essentielle au film. Je n’ai jamais été au courant de plaintes de harcèlement ou de comportement douteux sur ce projet."

Cannes 2024 : la bande-annonce de "Megalopolis" Source : TF1 Info

Le look du jour

Iris Mittenaere chercherait-elle à auditionner dans un prochain volet de la saga Mad Max ? Toujours est-il que notre ex-Miss France et Miss Univers a fait sensation sur le tapis rouge de Furiosa avec une robe noire Schiaparelli recouverte d'un ornement doré gigantesque allant du buste jusque dans le dos. À ranger dans un futur top des tenues les plus chic et choc de la 77ᵉ édition ?

Iris Mittenaere mercredi 15 mai sur les marches. Ça pique ? - AFP

Ce jeudi, place donc à Megalopolis, la fresque futuriste de Francis Ford Coppola avec Adam Driver et un casting de stars qui devrait faire rugir de bonheur les chasseurs d'autographes. On découvrira également Bird, le nouveau film de la réalisatrice britannique Andrea Arnold avec Barry Keoghan dans le rôle d'un papa gangster tatoué jusqu'au cou. Le DJ des marches aura-t-il l'audace de diffuser "Murder on the dancefloor", le tube de Sophie Ellis-Bextor ? Celles et ceux qui ont vu Saltburn sont prêts.