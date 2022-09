Festival de Deauville : loin des films de superhéros, le cinéma indépendant américain fait de la résistance

Un rapide coup d’œil au box-office en dit long. Sur les dix long-métrages qui cumulent le plus d’entrée en France depuis le début de l’année, neuf sont américains. Et huit sont des suites ou des films dérivés d’un blockbuster à succès. Hollywood ne serait-il plus capable de couver des idées originales et d’offrir autre chose aux spectateurs que des histoires de superhéros, de dinosaures mutants ou de sorciers maléfiques ? La 48ème édition Festival du cinéma américain de Deauville, qui ouvre ses portes ce vendredi, va tenter de prouver le contraire.

De War Pony de Riley Keough et Gina Gammell à 1-800-Hot-Nite de Nick Richey en passant par Dual de Riley Stearns, Montana Story de David Siegel et Scott McGehee ou encore The Silent Twins d’Agnieszka Smoczyńska avec Letitia Wright, la star de Black Panther dans un rôle surprenant, le jury présidé par le cinéaste français Arnaud Desplechin devra décerner son Grand prix parmi 13 films bien différents de la production de masse qui sort chaque mercredi. Et qui témoignent d’un vrai renouvellement puisque huit d’entre eux sont des coups d’essai pour leurs jeunes auteurs.