Festival de Deauville : que devient Agathe Rousselle, la révélation électrique de "Titane" ?

Avant d’être l’héroïne de Titane, la Palme d'or électrique de Julia Ducournau, Agathe Rousselle avait déjà connu plusieurs vies. Mannequin, brodeuse, photographe… Quelques mois avant d’être repérée sur Instagram par une directrice de casting, elle était rédactrice en chef d’un webmagazine consacré aux cultures émergentes.

Un an et des poussières après le sacre de ce film hors norme sur la Croisette, on a retrouvé son interprète sur les planches de Deauville. Membre du jury de la révélation du 48ème Festival du cinéma américain, la trentenaire ne passe pas inaperçue sur le tapis rouge où son look rock'n'roll et ses tatouages détonnent.