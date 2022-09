Au Festival de Deauville, "Call Jane" raconte le combat des femmes américaines pour le droit à l’IVG

Le timing est étonnant. Présenté ce vendredi hors-compétition, en ouverture du 48ème Festival du cinéma américain de Deauville, Call Jane raconte l’histoire vraie du collectif de femmes qui organisa plusieurs milliers d’IVG clandestines de la fin des années 1960 à l’adoption de l’arrêt Roe vs. Wade par la Cour Suprême, en 1973. En tournant au printemps 2021, la réalisatrice Phillys Nagy n’imaginait sans doute pas que ce texte de loi fondateur pour les droits des femmes serait remis en cause un an plus tard, avec les conséquences dramatiques qu’on connaît déjà.

Joy, son héroïne, est une femme au foyer souriante, chic et toujours bien coiffée, qui apprend que sa deuxième grossesse pourrait lui être fatale. Will, son mari avocat, vit la nouvelle comme une méchante injustice divine et s’imagine déjà père célibataire de leur fille aînée. Malaise total. Après avoir délibéré en présence de Madame – mais sans jamais lui donner la parole - un collège d’éminents médecins refuse de pratiquer une intervention dont la bonne société préfère encore taire le nom : un avortement. C’est en composant un numéro trouvé presque par hasard dans la rue qu’elle parviendra à reprendre le contrôle de son corps… et de son existence.