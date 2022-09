Star de la série "Cobra Kai", le jeune Dallas Dupree Young crève l'écran dans "1-800-Hot Nite"

Sur les planches, Dallas Dupree Young distribue les selfies, les checks et les autographes comme un pro avec Mylen Bradford, son partenaire à l'écran. Ce tout jeune acteur de 15 ans a mis tout le monde d’accord au Festival de Deauville ce week-end avec sa performance épatante dans 1-800-Hot-Nite, le deuxième film du réalisateur Nick Richey, en compétition pour le Grand prix. Tommy, son personnage, est un ado à la fois frondeur et naïf qui se retrouve séparé de son père et de son petit frère suite à une descente de police. Refusant de rejoindre une famille d’accueil, il s’enfuit avec ses deux meilleurs amis pour une nuit de folie.

Si l’enfance de ce natif du Texas n’a pas été aussi mouvementée, elle n’en reste pas moins singulière puisque dans la famille Young, on est champion de baseball de père en fils. "On m’a mis à l’entraînement dès l’âge de 3 ans", raconte Dallas. "Mais en grandissant j’ai réalisé que ce n’était pas ma passion n°1 alors, j'ai décidé de changer complètement de voie. Et mes parents m’ont toujours soutenu dans cette décision parce que j’ai trouvé l’amour dans l’acte de jouer la comédie", ajoute-t-il avec une sincérité désarmante.