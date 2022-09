Bilal Hassani, Jenifer, M, Kyan Khojandi, Nawell Madani... Découvrez la programmation du festival Paris Paradis

Côté humour, il y en aura aussi pour tous les gouts avec Kyan Khojandi, Nawell Madani, Alex Vizorek, Djimo, Antony Kavanagh, Baptiste Lecaplain, Waly Dia, Panayotis Pascot ou Ahmed Sparrow.

De nombreux ateliers et des activités – articulées autour de 4 grandes thématiques pour repenser la ville et créer du lien entre les citadins - seront proposées pour toute la famille en accès libre et gratuit les samedi 17 et dimanche 18 septembre sur la prairie de la Villette. Au menu : du yoga, du tai-chi, de la méditation, des massages, mais aussi de l'escalade, de la pétanque, animations pour enfants (Kapla, maquillage, coloriage…).