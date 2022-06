Fête de la musique à Paris : ce qu’il faut savoir sur le dispositif de sécurité

Pour que tout le monde puisse faire la fête le plus sereinement possible, la préfecture de police de Paris a dévoilé la mise en place d’un dispositif de sécurité. Près de 3200 policiers, gendarmes et pompiers seront déployés tout au long de la soirée pour lutter contre la délinquance sur l’espace public et dans les transports en commun durant cette soirée.

Les forces de l’ordre seront réparties sur les lieux prévus pour les animations et dans les endroits où des regroupements peuvent être attendus comme les quais de Seine ou encore le jardin des Tuileries.