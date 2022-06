Fête de la musique : Youssou N’Dour et de la techno ukrainienne à l’Élysée

La Fête de la Musique, lancée le 21 juin 1982 officiellement par Jack Lang, le ministre de la Culture de François Mitterrand, se déroule depuis chaque année le jour du solstice d'été. L'année passée, l'Élysée avait reçu deux grands noms de l'électro et du disco, Jean-Michel Jarre et Cerrone, après une rencontre entre le chef de l'État et les patrons de discothèques, alors fermées avec la pandémie.