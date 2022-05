"Sans elle, presque tout s'éteint" : Julien Doré annonce la disparition de sa maman

Julien Doré n'a pas précisé si la date du décès de sa maman, ni les circonstances dans lesquelles il est survenu. Très proche de sa famille, le chanteur qui a accueilli dans la plus grande discrétion son premier enfant (dont on ne connaît ni le prénom, ni le sexe) avait rendu hommage à sa grand-mère Aimée, dans son dernier album. "C’est le prénom de ma grand-mère et pendant le confinement, je ne pouvais plus aller la voir. C’est aussi celui de ma mère. J'ai fait une boucle générationnelle, je suis parti de ma construction jusqu’à aujourd’hui, pour aller vers celle de demain", avait confié le chanteur à Gala.