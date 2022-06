Fête des pères : le prince William partage une photo en compagnie de ses trois enfants

Comme beaucoup de familles à travers le monde, le duc et la duchesse de Cambridge ont passé la journée avec leurs enfants pour célébrer la Fête des pères, ce dimanche 19 juin. Le couple royal britannique a partagé un cliché du prince William et de ses trois enfants sur son compte Instagram. "Nous souhaitons une joyeuse fête des pères aux pères et aux grands-pères à travers le monde !", a déclaré le couple en légende de la publication. Les quatre membres de la famille royale apparaissent tout sourire et très complices sur cette image inédite.