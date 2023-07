Défilé du 14-Juillet : suivez notre émission spéciale vendredi dès 6h30 sur TF1 et LCI

La pilote d'hélicoptère de l'Armée de l'Air et astronaute Sophie Adenot sera l'une des invitées de cette émission spéciale et sera aux côtés d'Anne-Claire Coudray sur la base aérienne de Villacoublay, avant de participer au défilé aux commandes d'un hélicoptère. Elle partagera ses impressions en direct en survolant Paris. La présentatrice de TF1 et marraine de la Patrouille de France fera également découvrir les derniers préparatifs du défilé de la Grande dame.

Gilles Bouleau sera quant à lui en direct d'un pont flottant en pleine construction avec le Génie de l'Armée de terre. Marie-Sophie Lacarrau se trouvera, elle, au sommet de l'Arc de Triomphe, le lieu depuis lequel est assurée la sécurité de la cérémonie, alors que François-Xavier Ménage fera suivre aux téléspectateurs un exercice des membres du RAID et de la BRI. Enfin, Denis Brogniart sera présent sur le camp militaire de Canjuers dans le Var, aux côtés de la Légion étrangère.