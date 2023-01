Fidèle de Zelensky, Sean Penn dévoilera son documentaire sur l’Ukraine à la Berlinale

Le 24 février 2022, premier jour de l’invasion russe, Sean Penn était auprès de Volodymyr Zelensky, comme on a pu le voir à l’époque sur les réseaux sociaux du président ukrainien. À l’époque, il était déjà depuis plusieurs mois de la région puisqu’il souhaitait au départ raconter la situation dans le Donbass.

Quelques jours plus tard, le réalisateur de Into the wild était contraint de quitter le pays à pied, par la frontière polonaise. Il y est retourné à plusieurs reprises afin de boucler ce projet, financé par Vice et co-réalisé par Aaron Kaufmann, mais aussi pour rencontrer de nouveau le président ukrainien.