"Fight Club" : comment la Chine a réécrit la fin du film culte de David Fincher avec Brad Pitt

Mais la réaction la plus surprenante est celle de Chuck Palahniuk en personne. "Vous avez vu cette m.... ? C’est super merveilleux ! Tout le monde a droit à un happy-end en Chine !", écrit l’écrivain sur son blog. Avant de rappeler un fait peut-être méconnu de nombreux fans du film. "L’ironie, c’est que la manière dont les Chinois ont changé le film correspond presque exactement à la fin du livre, à l’opposé de la fin de Fincher, qui était plus spectaculaire. D’une certaine manière, les Chinois ont rapproché le film du livre."

Dans le livre paru chez Gallimard, les bombes n’explosent pas à cause d’une panne technique et le narrateur se tire une balle dans la tête avant de se réveiller dans un hôpital psychiatrique, persuadé qu’il a atterri au paradis, où des infirmiers lui proposent de poursuivre son combat contre le capitalisme. Ce qui a permis à l’auteur d’en écrire deux suites, sous forme de comics, parues en 2016 et 2019.