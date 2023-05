"Les Gardiens de la Galaxie 3" ou la douce revanche du réalisateur James Gunn

Histoire de capitaliser sur le carton de la saga Avengers, le patron de Marvel Studios Kevin Feige décide de confier à James Gunn les destinées des Gardiens de la Galaxie. Une équipe de superhéros moins connus de l’écurie Marvel mais dont les aventures cosmiques lui semblent en parfaite adéquation avec l’univers déjanté du cinéaste, grand collectionneur de comics. Star de la série Parks and Recreation, Chris Pratt sera Peter Quill alias Starlord, le chasseur de primes mi-humain, mi-alien et fan de classic rock. Du bleu au vert, la star d'Avatar Zoe Saldaña jouera Gamora, son amoureuse extra-terrestre, le catcheur Dave Bautista son compère Drax le destructeur, tandis que Bradley Cooper et Vin Diesel prêteront leur voix à Rocket et Groot.

Sorti en 2014, le premier film est un immense succès, aussi bien critique que public, avec 773 millions de dollars de recettes, soit plus de trois fois la mise initiale. James Gunn a enfin mis dans le mille sans renier son goût pour les créatures bizarres, les bons mots et les gros décibels. Une suite est vite enclenchée et rapporte encore plus à Marvel tandis que les personnages s’invitent dans plusieurs films de la saga Avengers avec Thor, Iron Man et leurs amis. Sans surprise, la production commande un troisième opus lorsqu’à l’été 2018, un scandale inattendu vient secouer le navire cosmique.