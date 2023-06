Vous en rêviez, la maison de Barbie est à louer (en vrai) sur Airbnb

Envie de dormir dans une maison de Barbie grandeur nature ? C'est possible. À l'occasion de la sortie du film Barbie de Greta Gerwig le 19 juillet au cinéma, Airbnb met en location une demeure de rêve aux couleurs de la célèbre poupée Mattel à Malibu, en Californie. Comme on peut le voir sur les photos de l'annonce, tout y est rose, du sol au plafond.

Les réservations seront disponibles dès le 17 juillet prochain, et c'est Ken en personne qui s'en charge. "Pendant que Barbie est absente, elle m'a remis les clés de sa maison de rêve à Malibu cet été et ma chambre pourrait être la vôtre pour la nuit. J'ai ajouté quelques touches pour apporter un peu de mon énergie à la Malibu Dream House récemment rénovée et emblématique", explique le compagnon de Barbie dans l'annonce.