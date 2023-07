Ken vs Sentinelle : Ryan Gosling ou Jonathan Cohen, qui signera le tube le plus déluré de l’été ?

Formé au Mickey Mouse Club de Disney avec Britney Spears et Justin Timberlake à l’adolescence, Ryan Gosling a la musique dans le sang. Ceux qui l’ont découvert en fou du volant taiseux dans Drive ont dû être surpris en l’entendant faire la sérénade à Emma Stone derrière son piano de jazzman dans La La Land. Pour Barbie, l’acteur canadien change de registre et s’attaque à une ballade pop qui sent bon les années 80. Avec, dans le film, une séquence chorégraphiée qui – on doit le confier – nous a fait pleurer de rire.