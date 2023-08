Barbie "immorale" ? L’Algérie retire à son tour le film des écrans

La veille, c’est le Liban qui avait annoncé son intention d’en faire de même, pour des motifs relativement similaires. "Barbie fait la promotion de l'homosexualité et du changement de sexe, soutient le rejet de la tutelle du père, mine et tourne en ridicule le rôle de la mère et remet en question la nécessité du mariage et de la formation d'une famille", déclarait ainsi le ministre de la Culture Mohammad Mourtada dans un communiqué.

Si le Liban a la réputation d’être plus tolérant en la matière, le Hezbollah pro-iranien mène depuis plusieurs mois une campagne anti-LGBT intense à travers le pays. En juillet dernier, son chef Hassan Nasrallah a affirmé que selon la loi islamique, tout homosexuel "devait être tué". Il a également appelé au boycott de tous les produits arc-en-ciel, rappelant le drapeau de la communauté.