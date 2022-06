"Black Adam" : Dwayne Johnson enfile enfin son costume de super-héros dans la bande-annonce

C’était presque la seule ligne qui manquait à son CV déjà bien rempli. Dwayne Johnson a joué les gros bras dans l’univers Fast and Furious, a fait l’idiot dans la jungle avec Kevin Hart pour Jumanji et sauvé maintes fois le monde au cinéma. Mais jamais il n’avait enfilé la cape d’un super-héros. C’est désormais chose faite avec Black Adam, dans lequel il campe le personnage DC Comics du même nom.

The Rock en parle comme l’un de ses projets "les plus mémorables", "aisément le boulot le plus coriace mentalement et physiquement de toute [sa] carrière". De quoi intriguer, venant de la part de celui qui sautait depuis une grue avant d’escalader un immeuble en flammes dans Skyscraper.