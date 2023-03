Johnny Depp de retour en Jack Sparrow à bord du prochain "Pirates des Caraïbes" ?

Entre deux concerts avec le groupe de hard rock Hollywood Vampires – il est d'ailleurs attendu au Hellfest en juin – la star prépare également son deuxième film de réalisateur, un quart de siècle après l’échec de The Brave. C’est également en France qu’il a décidé de tourner Modigliani, un long-métrage consacré aux dernières années de la vie du célèbre peintre, mort à Paris en 1920 à l’âge de 35 ans. Autant dire que son planning est chargé pour encore quelques mois.

Si Johnny Depp ne sera sans doute pas insensible aux déclarations de Jerry Bruckheimer, on peut aussi imaginer qu’il attende un coup de fil de Bob Iger, le big boss de Disney de retour aux affaires, histoire d’enterrer la hache de guerre. Lors du procès contre Amber Heard, l’acteur avait expliqué avec humour qu’il ne retravaillerait jamais avec Disney "même pour 300 millions de dollars et un million d’alpagas". Certains de ses fans l’avaient pris au mot. Et on avait pu apercevoir plusieurs de ces charmants animaux domestiques, cousins du lama, aux abords du tribunal de Fairfax.