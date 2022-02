"Massacre à la tronçonneuse" ressuscite sur Netflix… avec une bande-annonce sanglante

C’est un chef d’œuvre du cinéma d’horreur. Tourné en 1974 avec un budget modeste de 80.000 dollars par le regretté Tobe Hooper, Massacre à la tronçonneuse a traumatisé plusieurs générations de cinéphiles. Entre suites, remakes et préquels, il a donné naissance à sept autres films jusqu'à Leatherface, des Français Julien Maury et Alexandre Bustillo en 2017. Aucun n'a, hélas, été à la hauteur du malaise que pouvait susciter l’original. Autant dire qu’il fallait un sacré mélange d’inconscience et de culot pour en proposer un nouveau !

Disponible le 18 février sur Netflix, sans passer par la case cinéma, le Massacre à la tronçonneuse 2022 est l’œuvre du réalisateur David Blue Garcia, sur une idée originale de Fede Alvarez et Rodo Sayagues, le duo auquel on doit le redoutable Don’t Breathe. Présenté comme une suite du premier film, 50 ans plus tard, le film met en scène une bande de millenials qui débarquent à Harlow, une petite ville du Texas où ils vont faire connaissance du psychopathe Leatherface et de son outil de jardin préféré…