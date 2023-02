Pierre Niney sera "le premier superhéros français" dans une nouvelle adaptation du "Comte de Monte-Cristo"

Le Comte de Monte-Cristo, si vous ne l’avez jamais lu – ou vu – démarre au début du règne de Louis XVIII, en février 1815. Alors que Napoléon se prépare à quitter l'île d'Elbe, le jeune marin Edmond Dantès, second du navire Le Pharaon, débarque à Marseille pour s'y fiancer avec la belle Catalane Mercédès. Trahi par des amis jaloux, il est dénoncé comme conspirateur bonapartiste et enfermé dans une geôle du château d'If.

Quatorze ans plus tard, Edmond réussit à s'évader et à prendre possession d'un trésor caché dans l'île de Montecristo, dont l'abbé, avant de mourir, lui avait signalé l'existence. Devenu riche et puissant, il se fait passer pour divers personnages, dont le comte de Monte-Cristo, afin de se venger de ceux qui l'ont accusé à tort et fait emprisonner.