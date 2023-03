"En plein feu" : le cauchemar des incendies des Landes porté au cinéma

L'alerte est donnée, l'incendie menace et la population doit être évacuée. Le long-métrage En plein feu, réalisé par Quentin Reynaud, décrit minute par minute la tension qui monte et les flammes imprévisibles qui piègent un père et son fils. Tous deux se retrouvent au milieu d'une file d'automobilistes, bloqués sur une route au milieu de la forêt, tandis que la fumée se propage, que la température grimpe et que des cendres flottent déjà dans l'air. "Ils ne vont pas laisser des centaines de bagnoles coincées au milieu de la forêt, s'ils pensent qu'il y a un risque", tonne le père, campé par André Dussolier.

Le film a été tourné dans les Landes, un an avant les terribles incendies qui ont ravagé le département l'été dernier. Une portion de route a été bloquée pour les besoins de l'histoire, mais la partie la plus dramatique du scénario a été tournée à Angoulême, en studio. L'atmosphère étouffante et anxiogène de la forêt en proie aux flammes a été recréée de toutes pièces. "C'est impressionnant puisqu'on a tourné jusqu'à présent dans les Landes et vraiment, c'était sur une portion de route qui était absolument identique, avec des arbres comme cela", décrit André Dussolier. "Et tout a été reconstitué sur une distance de 100 mètres."