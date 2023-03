Lisa Azuelos, réalisatrice sans langue de bois : "Le cinéma français s'en fout des femmes !"

C’est la première fois que vous tournez avec Alexandra Lamy, qui est aujourd’hui l’actrice préférée des Français. Quel regard portiez-vous sur son travail ?

Je ne suis pas capable de tourner avec une actrice qui n’est pas un peu ma jumelle. Or je me retrouve extrêmement dans Alexandra. On est amies dans la vie, on a beaucoup voyagé ensemble. On a le même genre d’humour. Elle a mon côté garçon intrépide, très rigolarde. Et en même temps elle a la vulnérabilité des timides. C’est ça que je suis allée chercher pour ce film. Et ce n’est pas quelque chose qu’on a l’habitude de voir chez elle.

C’était facile ?

Oui dans le sens où c’est mon amie. On a confiance l’une envers l’autre. Si elle me dit qu’elle ne sent pas une réplique, je lui dis "ok, on change". À l’inverse si je lui dis qu’il y a quelque chose qui ne va pas dans son jeu, elle s’arrête pour qu’on réfléchisse ensemble. Parce qu’on sait qu’on est dans la bienveillance. Avec elle, il n’y a pas d’égo mal placé et ça tombe bien, je suis incapable de travailler avec les égotiques.

Comme votre héroïne, avez-vous une liste de rêves que vous n’avez pas encore réalisés ?

J’ai réalisé tous mes rêves jusqu’à présent. Enfin si, j’aimerais faire du kitesurf. Sauf je ne suis pas assez sportive, ni assez jeune pour démarrer. Et puis ça me fait hyper peur. Mais si je pouvais vivre cinq minutes de kitesurf comme une pro, je serais hyper heureuse.

Et si vous pouviez obtenir la dédicace d’une idole inaccessible ?

Ben ce serait Brad Pitt… mais j’essaierais qu’il devienne très vite accessible. Je suis partie à Los Angeles pour le croiser mais il est tout le temps en France !