Maisons closes : pourquoi elles ne sont pas près de rouvrir en France

Par-delà les conditions de travail, c’est la pratique du sexe tarifé qui divise, en réalité. "Ce n’est ni un travail épanouissant, ni à une sexualité libre et mutuelle", poursuit Sandrine Goldschmidt. "Bien sûr, il y a des femmes qui font ça sans proxénète ni réseau évident. Mais c’est un contexte qui fait que, à un moment donné, dans un besoin de survie, elles ont eu recours à la prostitution. Ce qui est proxénète dans ce cas-là, c’est la pauvreté. C’est la vulnérabilité, ce sont les violences subies avant. Si vous n’avez pas de problème d’argent, ça ne vous viendra pas à l’idée de devenir prostituée comme dans La Maison."

Amar Protesta, qui est devenue travailleuse du sexe à l’âge de 18 ans et qui en aujourd’hui 31, n’est évidemment pas de cet avis. "L’idée n’est pas de débattre de l’utilité ou de la moralité de cette pratique puisque de toute façon elle existe", constate-t-elle. "Mais de se demander ce qu’on peut faire pour des personnes qui signalent de plus en plus de violences et de difficultés sanitaires. La contrainte économique ? Je répondrais simplement que tout le monde travaille pour gagner de l’argent, non ? Moi, j’ai commencé pour payer mes études et le travail du sexe a été un levier d’indépendance et d’émancipation. Il ne faut pas blâmer, mais chercher des solutions."