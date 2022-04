"Le Promeneur du Champ-de-Mars" : quand Michel Bouquet se glissait dans la peau de François Mitterrand

Sur les planches, Michel Bouquet avait joué Le Roi se meurt, de Ionesco, à maintes reprises au cours de son incroyable carrière. Ce n’est sans doute pas un hasard si Robert Guédiguian pensera à lui pour incarner François Mitterrand dans Le Promeneur du Champ de Mars. "S'il n'avait pas voulu, je n'aurais pas fait le film. C'était le seul qui avait la majesté naturelle. Bouquet ne peut pas jouer un patron de bar ou un chauffeur routier. Il joue les monarques", confiera le cinéaste au Parisien.

Sorti en 2005, le film est l’adaptation du livre controversé de Georges-Marc Bennamou, Le Dernier Mitterrand, inspiré de ses échanges avec le chef de l’État, qui l’avait engagé pour l’aider à écrire ses mémoires au soir de sa vie et de son deuxième septennat. "Après moi, il n’y aura plus que des financiers et des comptables", lance l’acteur, malicieux - et un peu devin - au jeune journaliste interprété par Jalil Lespert.