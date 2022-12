"Les Trois Mousquetaires" de retour au cinéma : découvrez la première bande-annonce spectaculaire

Un pour tous, tous pour un ! Athos, Porthos, Aramis et D’Artagnan, alias Les Trois Mousquetaires, sont de retour au cinéma dans une superproduction dont Pathé vient de dévoiler la première bande-annonce. Réalisée par Martin Bourboulon (Eiffel) et écrite par le duo Mathieu Delaporte-Alexandre de la Patellière (Le Prénom), cette nouvelle adaptation du classique d’Alexandre Dumas a été conçue en deux parties : D’Artagnan et Milady, qui sortiront respectivement le 5 avril et le 13 décembre 2023.