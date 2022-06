"Men" : et si Alex Garland venait de signer le premier film d’horreur féministe ?

Dans chacun de ses films, Alex Garland déjoue les attentes du spectateur pour mieux lui retourner le cerveau. En salles ce mercredi 8 juin, Men n’échappe pas à la règle. Harper, une jeune femme interprétée par la troublante Jessie Buckley, part séjourner dans une luxueuse maison de campagne suite à un drame personnel. Sur place, elle est accueillie par Geoffrey, le propriétaire des lieux, un type un peu rigide sur les bords incarné par Rory Kinnear, aka l’agent du MI6 Bill Tanner dans les derniers James Bond. Très vite, d’étranges phénomènes viennent troubler la retraite champêtre et la transformer en cauchemar éveillé.

Sur le papier, Men installe tous les ingrédients du thriller psychologique comme on en produit à la pelle, au cinéma comme en littérature. Une héroïne seule, un trauma douloureux, un cadre idyllique et un voisinage inquiétant… Ne manque plus qu’un châtelain en tweed pour sauver la princesse citadine. Sauf que pas du tout. Au fur et à mesure de l’intrigue, Alex Garland laisse non seulement Harper toute seule face à ses démons les plus intimes. Mais aussi devant toutes les formes de misogynie qui touchent les femmes, hier comme aujourd’hui, de la sphère privée à l’espace public.