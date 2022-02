Blacklisté à Hollywood, que devient l’acteur Armie Hammer ?

Côté boulot, en revanche, c’est le calme plat. Armier Hammer a été remplacé au générique de plusieurs films et séries sur lesquels il avait été engagé avant l'affaire. Longtemps en projet, la suite de Call my by your name, le film de Luca Guadagnino dans lequel il donnait la réplique à Timothée Chalamet, a, elle, été abandonnée. Et dans l’attente d’un éventuel procès, rien ne dit qu’il refera un jour l’acteur.