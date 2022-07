"Les Liaisons dangereuses" : comment l’influenceuse Paola Locatelli est devenue une héroïne Netflix

Si le roman épistolaire est souvent étudié au lycée, Paola Locatelli admet qu’elle ne l’a jamais ouvert. "On me pose souvent la question. On m’a dit de mentir et de dire oui mais je ne peux pas mentir : non, je ne l’ai pas lu !", nous lance-t-elle avec un naturel désarmant. Elle reconnaît aussi n’avoir "jamais fait de théâtre" mais avoir "toujours aimé observer comment les acteurs jouaient". "J’ai toujours voulu faire du cinéma, ça me faisait rêver", explique-t-elle, nous racontant être inscrite "sur le site Casting.fr".

"J’ai passé beaucoup d’auditions quand j’étais plus jeune, sans être prise. Puis j’ai vu passer une annonce pour Les Liaisons dangereuses. Mon ami Bilal Hassani m’a appelée dans la foulée en me disant qu’un directeur de casting recherchait une jeune métisse avec des cheveux bouclés, qu’il lui avait donné mon contact et que j’avais rendez-vous le lendemain", poursuit-elle.