"Oppenheimer" : comment la séquence du premier essai de la bombe atomique a été "méticuleusement planifiée"

L’acteur américain insiste pour rappeler qu’à l’époque, les scientifiques "n’avaient pas la certitude qu’ils n’embraseraient pas l’atmosphère et tueraient tous les êtres humains sur la planète". "Je n’imagine même pas… Appuyer sur le bouton… Ils avaient beaucoup de choses en tête donc nous voulions jouer ce qu’ils ont dû ressentir. Je pense qu’ils ont probablement été réduits au silence en réalisant ce qu’ils avaient fait", glisse-t-il. Moins de trois semaines après l'essai Trinity, les États-Unis larguaient deux bombes atomiques sur les villes japonaises de Hiroshima et Nagasaki, tuant plus de 200.000 personnes. "Tous les acteurs et l’équipe ont ressenti le poids de ce qu’on était en train de dépeindre et la manière dont ça a changé le monde. Je ne crois pas qu’on en ait parlé explicitement tant que ça. Il n’y avait pas vraiment besoin de l’articuler", souligne Cillian Murphy, précisant que la citation du professeur Oppenheimer "retranscrivait bien l’atmosphère sur le plateau".