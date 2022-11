"Le métier de flic a fait de moi un homme... et m’a détruit aussi" : Olivier Marchal se confie

Le titre du film, c’est aussi une métaphore de l’excès de violence auquel sont confrontés les policiers ?

Oui, c’est ça. C’est l’overdose de tout. De ce à quoi les policiers assistent. Ce pourquoi ils travaillent. Ce pourquoi ils se lèvent le matin. C’est l’overdose du système et des comportements de violence. Le film lui-même est très violent et je l’ai volontairement voulu comme ça. Pas glauque. Mais violent. Parce que c’est ce qui me choque aujourd’hui lorsque j’allume ma télévision : il n’y a que des mauvaises nouvelles, sauf peut-être quand l’équipe de France marque un but. Tout le reste, c’est de la merde. Ça peut être déprimant mais à travers les deux flics joués par Sofia Essaïdi et Assaâd Bouab, je voulais que le public ressente l’acharnement des flics à réussir leur mission et aussi la tension permanente à laquelle ils sont confrontés.

Vous filmez la violence de manière très frontale, voire extrême. Auriez-vous réalisé de la même manière il y a dix ou quinze ans ?

J’aurais sans doute été beaucoup plus "plan-plan". Là j’ai risqué des choses, on a filmé beaucoup à l’épaule. Il y a l’époque, c’est vrai. Mais c’est aussi lié aux conditions de tournage. En nombre d’acteurs, de scènes d’action et de comédie, Overdose est à peu près le même film que 36 Quai des Orfèvres. Sauf qu’à l’époque, j’avais 16 semaines et là seulement 10. Il a fallu travailler vite et bien. La scène de la fusillade sur l’autoroute, j’ai dit aux acteurs que c’était un "one shot". On ne pouvait pas se louper, ce qui les a rendus hyper tendus, hyper fébriles. En plus il y avait les effets spéciaux qui pétaient en même temps… On avait 2h30 pour filmer dix acteurs en train de se canarder sur une autoroute, avec 50 voitures qui bloquaient l’accès. J’ai vacciné les acteurs à l’urgence et je crois qu’on a réussi le pari parce que ça ressemble à un sacré bordel… comme dans la vraie vie.