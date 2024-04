Qui est Marisa Abela, la comédienne qui incarne Amy Winehouse dans le film "Back to Black" ?

Réalisé par Sam Taylor-Johnson, "Back to Black", le biopic consacré à Amy Winehouse, sort ce mercredi dans les salles. Dans le rôle de la chanteuse anglaise, on retrouve Marisa Abela, une jeune comédienne britannique de 27 ans quasiment inconnue. Si le film divise les critiques, sa prestation met tout le monde d'accord.

C'est un rôle risqué, mais elle n'a pas eu peur de relever le défi. Marisa Abela incarne une Amy Winehouse plus vraie que nature dans Back to Black, le biopic réalisé par Sam Taylor-Johnson (Cinquante nuances de Grey) consacré à la chanteuse décédée en 2011. Inconnue du grand public, la comédienne de 27 ans – le même âge qu'avait Amy Winehouse au moment de sa mort – livre une prestation bluffante.

"Incarner une icône très aimée et jouer quelqu’un qui existait dans un passé récent, c'était effrayant", a admis la comédienne sur le plateau de "Quotidien". "J’avais à cœur que ce soit une représentation d’Amy Winehouse, pas une imitation. Je voulais représenter ses désirs, son amour, sa force et pas seulement faire un pastiche", s'est défendue l'actrice qui s'est retrouvée sous le feu des critiques durant le tournage du film pour son manque de ressemblance avec l'interprète de "Rehab". Sa performance devrait faire taire les mauvaises langues.

C'est elle qui chante dans le film

Pour se glisser dans la peau de la chanteuse au destin tragique, Marisa Abela a déménagé à Camden, le quartier dans lequel vivait Amy Winehouse. Elle a perdu beaucoup de poids, mais surtout, elle a appris à chanter, car elle ne voulait surtout pas faire du play-back, comme c'était prévu à l'origine. "Je n’avais aucune formation, mais c'était essentiel pour moi de chanter parce que c'était le mode d’expression d’Amy", a confié Marisa Abela dans "Quotidien". "Il y aurait eu un décalage émotionnel si je ne chantais pas", a admis la jeune femme qui s'est entrainée intensivement avec un coach pour imiter la voix si particulière d'Amy Winehouse. Le résultat est troublant.

Elle a fait une apparition dans "Barbie"

Née en 1996 à Brighton, dans le sud de l’Angleterre, Marisa Abela ne se destinait pourtant pas au métier de comédienne. Élevée dans un milieu artistique – sa mère Caroline Gruber est actrice et son père Angelo Abela est réalisateur – elle rêvait de devenir avocate spécialisée dans les droits de l'Homme.

Mais le virus de la comédie l'a vite rattrapée. En 2019, elle obtient son diplôme de l'Académie Royale des Arts dramatiques et fait ses débuts à la télévision l'année suivante dans la série politique COBRA. Elle décroche également un des premiers rôles de la série Industry, sur les jeunes loups de la finance.

En 2022, elle est à l'affiche de deux longs-métrages, Rogue Agent et She Is Love. En couple avec le comédien Jamie Bogyo, qu'elle a rencontré à l'Académie Royale des Arts dramatiques, l'actrice a également décroché un petit rôle dans Barbie de Greta Gerwig, aux côtés de Margot Robbie et de Ryan Gosling.

Back to Black marquera sans conteste un tournant dans la carrière de la comédienne à qui Hollywood fait désormais les yeux doux. Elle vient d'ailleurs de rejoindre le casting de Black Bag, le prochain thriller d'espionnage de Steven Soderbergh aux côtés de Michael Fassbender, Cate Blanchett et Rege-Jean Page.