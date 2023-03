"Sage-homme", ce mercredi au cinéma : oui, les garçons aussi peuvent être sages-femmes

Le sage-femme est-il un soignant comme un autre ? La question se pose alors que Sage-homme, le troisième long-métrage de Jennifer Devoldere, sort en salles ce mercredi 15 mars. On y suit le parcours de Léopold (excellent Malvin Boomer, révélé par Le Monde de demain), un étudiant qui rêve de devenir médecin, mais qui, à sa grande déception, intègre l'école de sages-femmes. Sa rencontre avec Nathalie (Karin Viard), une sage-femme passionnée, va faire voler en éclat tous ses préjugés.

"C'est comme si, en intégrant un milieu de femmes, Léopold était soudainement dévirilisé", analyse Jennifer Devoldere, désireuse de raconter l'histoire d'un homme devant faire sa place dans un univers ultra-féminisé. Et quoi de mieux que le métier de sage-femme qui, rien que dans son nom, exclu le masculin. Car on dit bien "un" sage-femme, "sage", étant dérivé du mot "sapiens" ("qui prend soin de, qui s’occupe de") et "femme" désignant la personne dont on s’occupe.