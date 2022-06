De "Love, Victor" à "First Kill", la jeunesse LGBT+ prend le pouvoir dans les séries

Si le coming out n’est plus nécessairement un axe scénaristique obligé, il reste souvent présent. Même dans des milieux jusque-là peu exploités. Netflix a mis en scène la romance du prince héritier de Suède avec un camarade de classe dans l’émouvante Young Royals, puis celle d’une jeune vampire et d’une chasseuse de vampires dans First Kill. Les Espagnols de Elite apportent eux "une représentation qui était quasiment absente" avec des scènes de sexe gays très explicites. Disponible sur MyCanal, la série Génération se déroule comme beaucoup dans un lycéen américain. Sauf qu’une minorité des personnages sont hétérosexuels. "Je ne suis pas sûr qu’elle aurait été complètement possible il y a dix ans", note Fabien Randanne.