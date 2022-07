"The Gray Man" sur Netflix signe le retour musclé de Ryan Gosling

"Ils m’ont contacté au milieu de la pandémie. Les salles de cinéma fermaient, les tournages de films étaient mis à l’arrêt. On se demandait quand et comment les films redeviendraient quelque chose. Et soudain, ils m’appellent et me demandent si je veux participer à cet épique blockbuster à travers le monde pour Netflix (…). Je leur suis vraiment reconnaissant d’avoir été si ambitieux et d’avoir trouvé un moyen de faire ce film quand ça semblait impossible", raconte Ryan Gosling à la même publication.

L’histoire démarre dans une prison de Floride où la CIA vient le chercher pour lui proposer un drôle de marché. Il sera libéré s’il accepte de devenir un Gray Man, l’un de leurs agents qui agissent dans la zone grise, loin de toutes règles.