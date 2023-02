"Titanic" a 25 ans : le couple formé par Leonardo DiCaprio et Kate Winslet a failli ne pas exister

"Il avait joué un personnage avec une déficience mentale dans Gilbert Grape, un toxicomane dans Basketball Diaries. Il voulait avoir un problème, pouvoir être en colère contre quelque chose et ce n’était pas dans le scénario", relate James Cameron qui a dû "le convaincre" de monter à bord. "Jack est le plus adulte, le plus mature des deux sur le plan émotionnel. Rose grandit grâce à cette relation et je lui ai dit que ce serait bien plus difficile à faire", note-t-il. Un discours qui a visiblement porté ses fruits, contribuant à accélérer une vive "Leo mania" auprès des adolescentes.