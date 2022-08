"Top Gun : Maverick" : le champion de F1 Lewis Hamilton a failli jouer un pilote

Les deux hommes se sont rencontrés sur le tournage du futuriste Edge of Tomorrow, quelques années plus tôt, et sont devenus de plus en plus proches. Lewis Hamilton est donc allé lui quémander une petite apparition dans Top Gun 2, qui est depuis devenu le plus gros succès de la carrière de Tom Cruise et continue de battre les records en salles. "Je lui ai dit : 'Je me moque de quel rôle ce sera. Je passerai même le balai, dans le fond'", se souvient-il. L’acteur et producteur a accepté, décidant même de faire de son ami l’un des pilotes de chasse que formerait Maverick à l’écran. Le film était, en plus, réalisé par Joseph Kosinski, qui sera aux manettes d’un long-métrage consacré à la F1 produit par le Britannique. En termes d’alignement des planètes, on ne faisait franchement pas mieux.