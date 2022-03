Tom Cruise en superstar américaine du prochain Festival de Cannes ?

Sur la Croisette, on pourrait également découvrir Crimes of The Future, le retour de David Cronenberg à la réalisation avec Léa Seydoux et Kristen Stewart au générique, Asteroid City de Wes Anderson, Bardo de Alejandro Gonzalez Inarritu ou encore Bone and All de Luca Guadagnino avec Timothée Chalamet. Après le succès de The Father avec Anthony Hopkins, Florian Zeller pourrait, lui, présenter The Son, avec Hugh Jackman.

Enfin, qui succédera à Spike Lee, président du jury qui a remis l’été dernier la Palme d’or à Titane de Julia Ducournau ? Aux dernières nouvelles, il s'agirait d'une femme. Et figurez-vous que le nom d’une actrice française de renommée internationale circule avec insistance. Mais chut !