"Wonka" avec Timothée Chalamet termine l'année 2023 en tête du box-office nord-américain

Le film porté par Timothée Chalamet a déjà récolté près de 24 millions de dollars de recettes aux États-Unis et au Canada. Réalisé par Paul King, le long-métrage revient sur la jeunesse du héros exubérant du roman de Roald Dahl. TF1 propose ce lundi soir de se replonger dans l'univers délirant de "Charlie et la Chocolaterie" réalisé par Tim Burton.

Le public en est toujours aussi friand. Wonka, le long-métrage sur le célèbre chocolatier du même nom, a repris la tête du box-office nord-américain pour son troisième week-end en salles, d'après les estimations publiées dimanche 31 décembre par le cabinet spécialisé Exhibitor Relations, comme le rapporte l'AFP.

Porté par Timothée Chalamet, le film a récolté près de 24 millions de dollars de recettes aux États-Unis et au Canada entre vendredi et dimanche. Le long-métrage réalisé par Paul King – qui cumule déjà plus de 142 millions de dollars de recettes depuis sa sortie et 244 millions mondialement – devrait atteindre 31,8 millions de recettes ce lundi, selon des projections.

C’est vraiment une histoire généreuse parfaite à partager avec sa famille et ses amis. Timothée Chalamet

Dans ce long-métrage loufoque qui déborde autant de magie que de chocolat, Timothée Chalamet incarne le personnage exubérant de Willy Wonka du roman Charlie et la Chocolaterie de Roald Dahl, à ses débuts de chocolatier. "C’est un rêve", a confié à TF1info le jeune comédien de 28 ans lors de son passage à Paris. Timothée Chalamet. "Ce n’est pas quelque chose de cynique. C’est vraiment une histoire généreuse, qui touche, parfaite à partager avec sa famille et ses amis vers Noël. Ça te rend heureux ! C’est peut-être une attitude américaine, je ne sais pas", s'amuse-t-il.

En deuxième position du podium du week-end, on retrouve Aquaman et le Royaume perdu, autre long-métrage de Warner Bros, avec 19,5 millions de dollars. Il est suivi par le film d'animation Migration, épopée comique d'une famille de canards partis en direction de la Jamaïque, et qui recueille 17,2 millions de dollars de recettes sur trois jours.

Le long-métrage La Couleur Pourpre, qui retrace en musique l'histoire de trois femmes noires dans l'Amérique post-esclavagiste, arrive quant à lui à la quatrième place pour son premier week-end. Le film, adapté du roman du même nom d'Alice Walker, rapporte 13 millions de dollars. En cinquième position, la comédie romantique Tout sauf toi cumule 9 millions de dollars.