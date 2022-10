Accusée de transphobie et menacée de mort, J.K. Rowling reçoit le soutien de Voldemort

Il est l’un des rares membres de la famille Harry Potter à ne pas avoir pris ses distances avec elle. Effrayant Voldemort dans l’adaptation au cinéma des aventures du petit sorcier, Ralph Fiennes dénonce les attaques virulentes dont est victime J. K. Rowling depuis deux ans en raison de propos jugés transphobes par beaucoup. "Elle a écrit ces superbes livres qui parlent d’émancipation, de jeunes enfants qui se trouvent en tant qu’êtres humains. Ça raconte comment devenir un meilleur être humain, plus fort et plus centré moralement. Les injures à son encontre sont répugnantes, c’est affligeant", s'agace l’acteur dans une interview au New York Times.