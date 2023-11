Fin de la grève à Hollywood : les acteurs et les grands studios parviennent à un accord

118 jours et des milliards d'euros perdus pour l'économie américaine plus tard, la grève prend fin. Dans un communiqué, le puissant syndicat des comédiens SAG-AFTRA a annoncé qu'un "accord de principe" a été trouvé entre les grands studios d'Hollywood et les acteurs. Suite à une mobilisation qui a débuté mi-juillet, la grève prend fin ce jeudi 9 novembre à 00h01 à Los Angeles (9h01 à Paris).