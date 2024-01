"Je ne peux plus fêter quoi que ce soit" : les confidences bouleversantes de Françoise Hardy pour ses 80 ans

Gravement malade, Françoise Hardy s’exprime dans "Le Parisien" à l’occasion de ses 80 ans. Un anniversaire qu’elle se dit incapable de fêter avec ses proches, trop affaiblie par les traitements. En décembre dernier, l’icône de la génération yéyé avait appelé Emmanuel Macron à se saisir du dossier de la fin de vie.

C’est par écrit que Françoise Hardy a répondu à nos confrères du Parisien à l’occasion de son 80ᵉ anniversaire ce mercredi 17 janvier. Atteinte d’un lymphome depuis 2004, la chanteuse lutte contre des tumeurs cancéreuses récurrentes. "Depuis que les radiothérapies m’ont brûlé les glandes salivaires, empêchée de respirer normalement, déréglé le système digestif, etc., je ne peux pas plus fêter quoi que ce soit, avec qui que ce soit", confie-t-elle.

"Comme je l’ai déjà dit, étant donné mon mauvais état de santé, si je dois passer de l’autre côté en 2024, j’aimerais, comme tout le monde, que ce soit rapide et pas trop douloureux", plaide la star, "même si la douleur de la séparation d’avec mon fils et son père sera infinie. Mais je veux croire que les liens les plus forts se maintiennent quoi qu’il arrive et où que l’on soit."

Emmanuel Macron lui a-t-il répondu ?

Pudique, Françoise Hardy révèle qu’elle reste en contact permanent avec Jacques Dutronc. "Nous nous écrivons chaque jour des petits mails", dit-elle. "Sur un plan personnel, ma chance a été d’avoir un mari tel que Jacques, quand bien même ma relation avec lui aura été difficile, et un fils aussi exceptionnel que Thomas, à la fois intelligent, sensible, délicat, talentueux et affectueux qui ne m’a apporté que du bonheur."

Dans une lettre ouverte, publié mi-décembre dans La Tribune du Dimanche, l’icône génération yéyé avait de nouveau appelé Emmanuel Macron à relancer le débat sur la fin de la vie et à légaliser l’euthanasie. A-t-elle, depuis, reçu une réponse directe du chef de l’État ?" Je préfère rester discrète sur ce sujet", se contente de répondre la chanteuse à la question du Parisien.

Interrogé sur France 5 fin décembre, Emmanuel Macron s'était dit "bouleversé" par la lettre de Françoise Hardy. "La mort nous fait peur à tous, notre mort comme celle de nos proches (...) Parfois, je veux aller vite sur des sujets, et je l'ai déjà assumé. Là, j'assume le temps qui est pris parce que je pense que si on fait mal ces choses-là, si on les fait à moitié, on fracture le pays."

Donnant la priorité au "modèle français des soins palliatifs", le chef de l'État avait annoncé le lancement d'un "immense chantier" sous l'égide de la ministre de la Santé Agnès Firmin Le Bodo, remplacée depuis par Catherine Vautrin. "En février, je présenterai les contours du texte" sur la fin de vie, avait-il promis. D’après un sondage IFOP publié au printemps 2023 dans le JDD, 70 % des Français sont favorables à promouvoir une aide active à mourir. Mais seuls 36 % envisagent de recourir à l’euthanasie.