Fin du jubilé d'Elizabeth II : le dernier clin d’œil de sa majesté

La reine s’est bien présentée jeudi au balcon de Buckingham, le petit Louis à ses côtés. Puis encore le soir pour donner le coup d’envoi d’une soirée de fête. Mais depuis vendredi, d’autres visages de la famille royale occupent les écrans : Charles et Camilla, mais aussi William, Kate et leurs enfants. "Il va falloir clore le règne extraordinaire d’Elisabeth II et ça, ça va être un véritable déchirement pour toute la nation. En revanche, le prince Charles est prêt", reprend Jérôme Carron. En effet, il la représente de plus en plus souvent, mais Charles reste nettement moins populaire que son incomparable mère.