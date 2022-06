Fin du procès Johnny Depp contre Amber Heard : les moments marquants

Des photos, des enregistrements audio et vidéo et des textos ont été présentés par les deux défenses au jury. Les deux acteurs ont notamment produit des images montrant, selon eux, leur visage tuméfié après des disputes. Dans une vidéo, filmée en cachette par Amber Heard, Johnny Depp frappe de colère la porte en verre d'un placard de cuisine et se sert un énorme verre de vin. L’actrice a également photographié son compagnon dans des positions humiliantes quand il était, selon elle, assommé par les drogues et l'alcool. Des textos au langage cru et violent envers l'actrice envoyés par Johnny Depp ont aussi été montrés par la défense de l’actrice.