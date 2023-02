Au procès de son fils, l'actrice Firmine Richard dénonce le "fléau" des réseaux sociaux

Le matin du drame, une utilisatrice de Bigo appelle l'actrice en catastrophe pour la prévenir qu'il "se passe quelque chose avec Keneff", se remémore à la barre cette ancienne employée de la RATP. "Donc j'ai ouvert ma porte, j'ai vu Keneff qui rentrait chez moi. Je lui dis 'qu'est-ce qu'il s'est passé ?'. Il me dit 'J'étais parti fumer', je lui dis 'Non, tu n'es pas parti fumer'. Il avait la bouche qui saignait et il est parti se laver. C'est à ce moment-là qu'il est passé devant moi et que j'ai vu le couteau qui dépassait de la poche de son jean". Avec cette lame en céramique d'une vingtaine de centimètres dont elle se sert pour cuisiner, Keneff Leauva vient de poignarder Mamadi T., un ex-ami avec lequel il s'était brouillé et se "clashait" régulièrement sur les réseaux.